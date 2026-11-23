A través de una carta abierta, la Conferencia Episcopal Argentina pidió que la Cámara alta apruebe el proyecto sobre Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y corre el riesgo de perder estado parlamentario. Hernán Mundo, en Segundo Round, dialogó con el arzobispo de San Juan de Cuyo, que preside la Comisión Episcopal de Comunicación Social de la CEA.

Monseñor Jorge Lozano argumentó la postura de la Iglesia al señalar que se trata de "una adicción difícil”.

“No es una cosa menor la problemática que contrae toda esta situación que se ha desmadrado desde hace tiempo en la Argentina”. “Hace años que venimos bregando por el tratamiento de un marco regulatorio para estas cuestiones. Lo vemos en nuestras comunidades; es notable cómo se ha ido incrementando la apuesta entre adolescentes y jóvenes y cómo ésto tiene implicancias muy duras para las familias”.

La conducción de la Iglesia católica argentina apeló a una frase pronunciada por el papa León XIV quien expresó “No dejen morir este proyecto”.

En la misiva, la CEA alertó sobre las consecuencias de las apuestas entre adolescentes y jóvenes, cuestionó las demoras en el tratamiento legislativo y pidió una respuesta concreta frente a una problemática que afecta a numerosas familias.