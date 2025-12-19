La IGJ ratificó que la AFA tiene hasta el 20 de enero para justificar los balances contables

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, dialogó con el equipo de Creer o reventar y expresó que le dio un plazo de 20 días hábiles a la AFA para presentar la documentación que respalden los gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. "Si no contestan, las sanciones que pueden existir son muchas", advirtió.

En ese marco, explicó que la intimación forma parte de un procedimiento administrativo regular que busca verificar si las acciones económicas realizadas por la entidad se ajustan al objeto social aprobado y recordó que toda asociación civil debe actuar dentro de los límites fijados por su estatuto y justificar de manera clara el destino de sus fondos.

"Les estamos dando la posibilidad para que expliquen sus números que ellos dicen públicamente que son transparentes", manifestó.

Desde la IGJ señalaron que el requerimiento apunta a obtener información detallada sobre el origen, la finalidad y el encuadre legal de determinados movimientos económicos, con el objetivo de determinar si corresponden a actividades propias de la institución o si requieren adecuaciones estatutarias. El organismo aclaró que, por el momento, no se trata de una sanción sino de un pedido formal de información.