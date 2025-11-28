“La idea es darle oportunidad a tanto talento que hay en todo el país, estamos para eso”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita del subsecretario de Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de Cultura de la Nación, Luis Blanco, y de la cantante santacruceña Gisela Lepío.

Como cada semana, además, está presente la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

El actor Luis Blanco, productor teatral y musical con más de 35 años de trayectoria, compartió detalles de los proyectos planificados y ejecutados desde la Subsecretaría que preside.

“Es muy interesante y muy intenso el trabajo, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas”.

Entre las acciones impulsadas, citó “algo muy importante: Crea tu historia del musical”, convocatoria abierta para chicas y chicos de entre 18 y 35 años que pueden enviar sus propuestas a creatuhistoriaelmusical@gmail.com

La idea de esta propuesta es que “se estrene en el Palacio Libertad, sea bien federal y viaje a todo el país”, explicó.

Otras de las iniciativas sobre las que hizo referencia es la articulación con la Red de Casa de Cultura a partir del Escenario Móvil de Cultura.

“Hay tanto talento por todo el país. Siempre hay artistas emergentes para poder darles visibilidad y que estén sobre el escenario, es una oportunidad para ellos muy importante”.

De hecho, Blanco valoró al equipo de trabajo que “está abocado al camión, es un equipo que funciona perfecto, laburan espectacular y todo sale sobre ruedas”.

Como parte del desafío en la gestión pública, consideró central “dar visibilidad a todos los artistas, del rubro que sea, tanto a artistas musicales, actores, actrices y artistas plásticos”.

También, anticipó algunos de los proyectos del 2026 entre los que mencionó “una nueva edición de MICA – Mercado de Industrias Culturales -, que funcionó muy bien y la Feria del libro”, entre otros.

Cultura Nacional, por otro lado, compartió una entrevista grabada con la cantante portuguesa Carminho, que abrió el Festival de Fado Buenos Aires con su nuevo álbum "Eu vou morrer de amor ou resistir".

Además, de visita en el estudio de Radio Nacional, la cantante y actriz Gisela "Gigi" Lepío nacida en Río Gallegos anticipa la presentación del espectáculo “Divas & Soul” este 29 de noviembre en el Palacio Libertad.

“Es un show grande, una apuesta grande, con la historia de estas mujeres, décadas en la música que nos han marcado a varias generaciones”, resumió.