“La idea de Argentina como un equipo del poder reforzó la campaña negativa”

Culminado el Mundial 2026, se dispararon las críticas y cuestionamientos internacionales hacia la Selección Argentina y, por extensión, hacia el país. El equipo de Pasión Nacional dialogó con el antropólogo y sociólogo, que estudia la violencia en el fútbol a nivel latinoamericano, y compartió su propia lectura sobre el efecto pos Mundial y la “campaña anti-Argentina”.

“Me parece que quien acompaña fútbol puede ver que hay algo de ese anti-Argentina que no es tan nuevo ni tan reciente", explicó Nicolás Cabrera.

"Venimos registrando un aumento de conflictos y tensiones entre hinchas. Se venían dando algunas rispideces que generan tensiones con los vecinos, sobre todo Brasil", ante lo cual consideró que "esa onda anti Argentina no es reciente",

"No podemos desconocer que, con esta Copa, hubo un agravamiento y amplificación de esa lógica. Los ataques llegaron de lugares nuevos además de los lugares de siempre".

Frente a la pregunta de ¿por qué se da esta campaña?", dijo: "evidentemente hubo un ataque masivo y desde distintos lados".

Argumentó que, si bien “el éxito te expone, genera envidia y comparaciones, Argentina es un equipo del poder geopolítico" en referencia a Estados Unidos, y "es un equipo del poder futbolístico que es la FIFA".

“Esa idea de Argentina como un equipo del poder reforzó la campaña negativa”, evaluó.

“Ya pasé cuatro mundiales en Brasil pero nunca vi el nivel de hostilidad y anti-Argentina que hay ahora. Hubo un discurso que metía a todos los argentinos en la misma bolsa”. “En Brasil se notó mucho ese discurso de que Argentina es racista y no tiene ninguna iniciativa anti-racista”.

“Ese ataque no es solo por nuestras virtudes sino por cosas que hay que corregir”, concluyó.