"La historia va a juzgar a Javier Alonso como la peor gestión en Seguridad que tuvo la provincia de Buenos Aires"

El candidato a diputado nacional por LLA en la tercera sección y ex jefe de Comando de la policía bonaerese Maximiliano Bondarenko en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, habló de la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires y como la misma es motivo para que generaciones de jóvenes y familias se hayan ido a vivir afuera.

"Desde el 2015 hasta el 2024 hubo 9604 muertos por homicidio. Fueron personas que murieron en hechos de inseguridad, en homicidios. En la guerra de Malvinas tuvimos 649. Todos los años desde el 2015 al 2024 superamos los muertos que tuvimos en la guerra", mencionó.

Bondarenko además criticó la gestión en Seguridad del gobierno bonaerense: "La historia va a juzgar a Kicillof y a Javier Alonso como la peor gestión en Seguridad que tuvo la provincia de Buenos Aires. Ayer murió un policía de 25 años, que hacía 20 días que agonizaba luego de un enfrentamiento en Villa Caraza. El hecho sucedió luego de una persecusión a un motorista que se había metido en una villa, el policía lo corrió y fue asesinado de un tiro en la cabeza ¿Alguien escuchó al ministro de Seguridad decir que se perdió a un héroe?".