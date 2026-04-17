La historia detrás de Pumper Nic, la primera cadena de fast food local

El equipo de Korol en el aire conversó con la periodista y escritora que retrató el origen de esta exitosísima cadena de comida rápida que ya no existe, en el libro “Un sueño made in Argentina. Auge y caída de Pumper Nic”.

"Fue el primero, el único. Mucha gente vivió primeras experiencias o experiencias relevantes de su infancia, de su juventud o adolescencia ahí y asoció el hecho de ir a comer con algo más".

En la charla, Solange Levinton contó cómo nació este proyecto y describió el contexto político en el que surge en nuestro país además de la historia familiar detrás.

“Una familia muy innovadora que dejó muchas marcas”, señaló.

“Algo para mí tan habitual en algún momento fue algo novedoso, y me pregunté como habría sido instalarlo”, contó.

“Había que enseñarle a la gente cómo comer en un fast food. Los nombres de los menús no te tenían sentido”.

El libro es un minucioso relato personal, social y hasta político que va más allá del emprendimiento gastronómico porque está vinculada a la historia de una singular familia y su arriesgada empresa.

Pumper Nic era una cadena de hamburguesas a la que su abuela la llevaba religiosamente todas las semanas cuando la retiraba del colegio.

En su investigación, que obtuvo el III Premio de No Ficción Libros del Asteroide, Levinton retrata desde un original punto de vista la compleja realidad política argentina en la segunda mitad del siglo XX.