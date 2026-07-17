La historia detrás de la foto de Messi y Lamine Yamal de bebé en una campaña solidaria

El fotógrafo Joan Monfort habló con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional sobre la conocida foto de Messi acunando y bañando al pequeño Lamine Yamal, acompañado por su madre.

"Hacíamos un calendario solidario junto con Unicef, en donde uníamos jugadores del Barca, con chicos con alguna problemática social. La casualidad fue que el bebé que salía en esa fotografía era Lamine Yamal, y se juntó con un Leo Messi muy joven", contó. "Nadie podía pensar que se convertiría en uno de los mejores deportistas del mundo", agregó.

Monfort contó que había conservado la foto pero que al principio "tenía problemas para encontrarla". "Cuando la recuperé se me cayeron lagrimas de los ojos