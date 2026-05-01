La historia del argentino que es uno de los más grandes coleccionistas de figuritas de fútbol del mundo

Tras dejar Ramos Mejía, en el partido bonaerense de La Matanza, para mudarse en 2013 a Estados Unidos, afrontó una realidad marcada por la pobreza y la lucha por sobrevivir. Sin embargo, su presente cambió repentinamente gracias a su pasión por el fútbol y por su hobby a coleccionar figuritas, especialmente las de Lionel Messi.

En diálogo con Hernán Mundo, en "Segundo Round", contó cómo fue ese proceso y cómo llegó a ser reconocido a nivel mundial por ser “uno de los coleccionistas más grande de figuritas de fútbol”.

“Hice de las figuritas un negocio muy grande”, admitió Damián Olivera Bergallo.

“Veía que la gente gastaba un montón de plata en coleccionables”, recordó, “acá hay un mercado que está sin explotar pero había que armarlo y empecé de a poco”.

”Un día estaba en un centro de donaciones y vi una colección cerrada muy grande de figuritas. Costaba 200 dólares y me quedaban 200 dólares. Me animé a comprarla. Con el tiempo vi que el mercado de coleccionables de los deportes tradicionales de Estados Unidos era muy grande y habia un mercado del fútbol sin explotar”, relata sobre su primer cruce con la oportunidad que le cambió radicalmente la vida.