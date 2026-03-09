La historia de un argentino que construyó su vida en Kenia

Un argentino que reside desde hace más de dos décadas en África compartió su experiencia de vida y trabajo en Kenia, un país que en los últimos años se consolidó como uno de los principales polos económicos de África Oriental y que atrae a empresarios e inversores de distintas partes del mundo.

Justo Casal, argentino radicado en Kenia desde hace 25 años y dedicado a la actividad empresarial, dialogó con el equipo de Korol en el aire y repasó cómo es su vida en el país africano, donde desarrolló diversos proyectos y construyó su vida personal y profesional. "Somos pocos los que estamos con un emprendimiento personal", expresó desde Nairobi. Además, contó como fue que conoció a su pareja.

Kenia es una de las economías más dinámicas del África subsahariana y se destaca por su crecimiento en sectores como el comercio, la tecnología, el turismo y la logística. Su capital, Nairobi, funciona como un importante centro financiero y empresarial de la región, además de sede de organismos internacionales.