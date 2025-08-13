La historia de un argentino en la magia mundial

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el mago de profesión quien en 1994, en Yokohama, Japón se coronó como Campeón Mundial de Magia con Naipes.

"Yo fui el que abrió el juego, el primer latinoamericano", señaló Guerra al referirse a aquella competencia que disputó cuando tenía 24 años.

Recordó la repercusión que tuvo su victoria y, en ese sentido, sostuvo que "fue una explosión de prensa".

Al referirse a sus modelos citó a Juan Tamariz, a quien consideró como "mi ídolo, maestro y amigo que transformó el concepto de la magia" y a René Lavand de quien dijo, "fue muy amigo y aprendí mucho de él".

Nacido en la ciudad bonaerense de Quilmes, Adrián identifica el vocación a los 9 años y su debut a los 13 años.

En estos momentos, Guerra presenta su show en La vieja guarida, ubicada en Guardia Vieja 3777 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.