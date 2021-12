La historia de Nora Cortiñas, un libro que se presenta mañana en Bahía

El autor de “Norita. La madre de todas las batallas”, Gerardo Szalkowicz, dijo que “la verdad que fue enriquecedor caminar con ella”.

Gerardo habló sobre la vida de Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y del libro que se presentará mañana a las 18.30 en la Plaza de la Memoria y la Resistencia (O'Higgins al 100) de Bahía Blanca con la presencia de Norita y el autor.

-Los que vayan el viernes a escucharla van a disfrutar de un buen momento porque ella hace como una especie de stand up con su historia y siempre tiene humor para contar –agregó Gerardo.

Sobre cómo fue haciendo el libro, contó que “la verdad que fue un quilombo reconstruir una vida tan intensa. Hace 3-4 actividades por día y en cualquier lugar del país”.

-Lo primero que me dijo fue que no que no estaba a la altura para que le hicieran un libro y que no querían sobresalir sobre las otras Madres. Luego fue comprendiendo lo importante de que quedara un testimonio para los jóvenes y futuras generaciones.

Además dijo que “se armó con lo que ella contar. Pidió salir un poco de lo personal y contar la historia de las Madres y de su hijo Gustavo”.

Escuchá la nota completa:

