La historia de Maylis Gissi, la futbolista suiza de origen argentino

Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 en un encuentro que despierta expectativas a ambos lados del Atlántico. Para algunos, además, el partido tiene un significado especial porque reúne dos países que forman parte de su propia historia personal y familiar.

Maylis Gissi, futbolista suiza de origen argentino, dialogó con el equipo de Korol en el aire por Radio Nacional y compartió sus sensaciones ante un cruce que la atraviesa de manera particular. "El mundial va demostrando que está peleado para todos, nadie regala nada. Suiza es más estructurado y el jugador tiene eso de hacer lo que se le pide", expresó, tras alentar por la Selección Argentina.

La historia de Maylis está estrechamente vinculada al deporte. Es hija de Oscar Gissi, exfutbolista argentino que jugó en Quilmes, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y Morelia de México. Entre 1987 y 1988 fue convocado por Carlos Salvador Bilardo para integrar la Selección Argentina y participó en siete encuentros no oficiales, en los que convirtió un gol.

Maylis relató que nació en Ginebra junto a sus hermanos Dylan, Kevin y Shadya. Aunque dio sus primeros pasos en el fútbol en Suiza, cuando tenía 10 años su familia decidió radicarse en Argentina. Allí continuó su formación y años más tarde retomó el fútbol de once de manera competitiva, iniciando una trayectoria que la llevó por algunos de los clubes más importantes del país.

Su carrera incluyó pasos por Independiente y San Lorenzo, además de una experiencia en España. Tras el inicio de la profesionalización del fútbol femenino argentino regresó a Independiente en 2019 y, luego de la pandemia, continuó su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata. En 2022 emprendió un nuevo desafío en Europa para jugar en Italia, donde vistió las camisetas de Venezia, Chieti y posteriormente Como 1907.

Durante la temporada 2024-2025 integró el plantel del Como, aunque una lesión sufrida al comienzo del campeonato limitó su participación. Una vez finalizada la competencia regresó a la Argentina para realizar su recuperación, con la expectativa de volver a las canchas en los próximos meses y continuar su carrera profesional.