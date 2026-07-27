La historia de Los Abuelos de la Nada

La emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, presentó un programa especial dedicado a Los Abuelos de la Nada, una de las bandas fundamentales en la historia del rock argentino. A lo largo del recorrido se repasaron los orígenes del grupo a fines de la década de 1960 de la mano de Miguel Abuelo, su regreso en los años ochenta y el impacto que tuvo en la renovación del rock nacional durante el retorno de la democracia.

El programa también recordó la importancia de discos como Los Abuelos de la Nada, Vasos y besos e Himnos del corazón, además de canciones que se convirtieron en clásicos, entre ellas "Mil horas", "Costumbres argentinas", "Lunes por la madrugada" y "No te enamores nunca de aquel marinero bengalí". Una propuesta para redescubrir el legado artístico y cultural de una banda que marcó a varias generaciones y que continúa ocupando un lugar destacado en la música popular argentina.