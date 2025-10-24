La historia de la primera presa política del chavismo

Dulce Bravo, reconocida como la primera presa política del chavismo y la primera mujer civil recluida en una cárcel militar para hombres, presenta su libro “Una protección más allá del entendimiento”, una obra que expone con crudeza y valentía los mecanismos de opresión de un sistema que utilizó el miedo como herramienta de control.

En comunicación con Creer o reventar, la autora dio detalles al respecto y expresó: "Yo fui la primera presa política en una cárcel militar para hombres. Estuve dos meses, pero equivalen a dos años de mi vida".

"Descubrí que la mayoría de los que estaban presos era por ir en contra del régimen", afirmó.

En ese marco, señaló que pudo salir porque "decidieron archivar el expediente y no había ningún delito que ellos pudieran probar" y expresó que luego estuvo "durante un año en la clandestinidad" porque la estaban "persiguiendo por todas partes".

Bravo invitó a la presentación del libro este viernes 24 de octubre, a las 16:30, en Bar Blest (Recoleta – Buenos Aires).