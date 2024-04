La historia de la joven que recibió tres distinciones en la Feria de Zapala

Sabrina Carrasco, recibió el premio por sus cabras a la Campeona de dos dientes, la Gran Campeona y la Mejor Angora de toda la Feria de Zapala realizada días atrás.

La joven vive junto a sus padres y su pequeña hija en el paraje Bajo La Guanaca, ubicado a 10 kilómetros de Zapala, en dirección hacia Ramón Castro. En la feria logró tres importantes distinciones con sus cabras. No es la primera vez que sus cabras obtienen galardones, y es producto de un minucioso trabajo que lleva adelante la familia desde muy temprano. Cuando le pregunto qué siente con este nuevo reconocimiento me cuenta: “Se siente orgullo porque es el trabajo de mi viejo y de toda la familia”, dijo.

Su papá Mario, lleva casi 20 años en la actividad. Una actividad de la que “sacas muchos frutos, muchos proyectos”, asegura Sabrina. La familia, cuenta además con veranada en la zona de Kilka, y como todos, también ha sufrido las secuelas de la sequía, pero les ha hecho frente a sus quehaceres diarios, que como ella cuenta “inician a las 6 de la mañana”.

Si bien es muy joven, no se ha visto tentada como la mayoría de sus pares a irse a la ciudad. “A mí me encanta el campo, yo lo apoyo en todo a mi papá”, dice emocionada; y cuando busco profundizar en qué es lo que le gusta de todo el entorno, contesta muy firme: “Lo que es chivo, la Angora me fascina, mientras se pueda voy a seguir con esa producción”.