La historia de la cocinera patagónica que utiliza las algas en sus recetas

Nacida y criada en Camarones, provincia de Chubut, fue finalista del Prix Baron B- Edition Cuisine 2024 con una propuesta que unió la cocina y el amor por el mar. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con esta cocinera, impulsora del proyecto “Amar algas”.

Carola Puracchio dio precisiones de cómo transforma “de manera artesanal” el wakame, un alga asiática que se volvió invasora en la Patagonia, y la utiliza en sus recetas.

“Soy nacida en Camarones, un pueblito costero alguera muy particular, así crecí, entre medio de esa cultura alguera”. “Descubrí que las algas que teníamos son un tesoro increíble en el mar de la Patagonia”. “Estas algas están afectando el ecosistema marino y la cocina fue el medio que se me ocurrió para aportar mi granito de arena”.

“Hace cuatro años que vengo trabajando con esto, lleva todo un circuito de análisis y protocolo por el que hay que pasar” para poder construir su propio laboratorio y vender los productos envasados.