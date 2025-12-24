La historia de "El Gaucho Noel" y los senderos solidarios que recorre

Es oriundo de Bella Vista, provincia de Buenos Aires, pero llegó al Valle de Traslasierra, un pueblito de la provincia de Córdoba, hace más de 25 años. Hace trekking y coordina caminatas solidarias pero, en diciembre, se pone el traje de Papá Noel para repartir juguetes a niñas y niños. A horas de la Nochebuena, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con él para conocer su historia de resiliencia y propósito.

"Soy profesor de Educación Física y guía de montaña, el más viejo que tiene la provincia de Córdoba", explicó.

"Después de un violento asalto, vine a parar a este Valle y mi vida cambió totalmente". "El entorno que tiene este lugar te lleva a hacer feliz, rodeado de la naturaleza, estoy en un lugar de privilegio".

Durante todo el año, Daniel Casañas fabrica y, además, recibe donaciones de juguetes que necesitan ser reparados para tener una nueva posibilidad de hacer feliz a un niño.

"Ya se hizo una tradición", nos cuenta sobre la entrega de estos juguetes en la plaza del pueblo donde se forman largas filas de niños y niñas que sueñan con conocer a Papá Noel y recibir su regalo.