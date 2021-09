La historia de dos docentes argentinas reconocidas en el mundo

La maestra Ana María Stelman, fue nominada junto a su colega Gisela Gómez para recibir el Global Teacher Prize, una distinción de reconocimiento internacional que entrega la Fundación Varkey por el “el sobresaliente aporte a la profesión del docente más destacado del año y para subrayar la importancia de su rol en la sociedad”.

“Ser docente es un desafío de todos los días. Es ver qué va a suceder en el aula, qué les puedo ofrecer y qué me van a regalar ellos. No me posiciono en el lugar del saber absoluto, sino de conocer sus inquietudes.”