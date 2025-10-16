La historia de Diana María: Desde su devoción por Charles Aznavour, hasta la infidelidad de Cacho Castaña

La cantante y compositora que se preapra para salir a escena el mes que viene en el Teatro Regina conversó con Andrea Bisso en Deja Vú Nacional y contó, entre otras cosas su amor opr el cantante francés Charles Aznavour a quien rinde homenaje en su presentación sinfónica.

La artista recordó los detalles del día que conoció al francés.

En ocasión de una presentación del músico franco-armenio en Buenos Aires, en mayo de 2008, sus caminos se cruzaron y se generó un vínculo lleno de sensibilidad, respeto y profunda admiración.

"Aznavour Sinfónico" es un viaje musical por las melodías inolvidables que marcaron a generaciones; una retrospectiva emocionante de la obra musical y poética de Charles Aznavour.

""La Bohemia"", ""Venecia sin Ti"", ""De Quererte Así"", ""Hier Encore"" y ""She"", entre muchas más, forman parte de un repertorio interpretado en francés, español y en inglés, que aborda también composiciones de la incomparable Edith Piaf: compañera y mentora de la carrera de cantante y compositor de Charles Aznavour.

La cita es en el Teatro Regina el próximo 13 de noviembre.

Además del espectáculo, Diana María recordó parte de su historia, su infancia sus comienzos en la música y algunas anécdotas de su extensa carrera artística.

Sobre el final de la charla y en un momento de intimidad, tras hablar de su matrimonio con Pepe Parada, Diana María reveló detalles de su ruptura con Cacho Castaña.