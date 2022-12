La hinchada argentina en Qatar reclama contra la reventa de entradas

AFA Y FIFA NO HABILITAN LA VENTA

AFA Y FIFA NO HABILITAN LA VENTA MENDOZA

Bárbara McCoubrey, hincha argentina en Qatar, contó desde Doha en Temprano es Mejor que los simpatizantes de la scaloneta planifican un banderazo por la falta de entradas para la final del domingo.

"No hay entradas en la página oficial de FIFA, la reventa pide locuras y AFA no atiende", contó. "No pedimos que la regalen, pedimos que las vendan a precio oficial. Los pases terminan en manos de los barrabravas para la reventa que están en los mismos hoteles donde paran los dirigentes de AFA".

A precio FIFA las entradas cuestan 600 dólares (C3), 1000 dólares (C2) y 1600 dólares (C1). Mientras que en el sistema paralelo para empezar los pases se revenden a 4500 dólares.