La Heroica de Beethoven

Leonard Bernstein afirmó una vez que “cuando te preparás para dirigir su tercera sinfonía, te enfrentás finalmente con Beethoven, el gigante: es Zeus con su trueno, Thor con su martillo”. Y por cierto, Beethoven nos dejó una obra que, quién sabe si muy a conciencia o no, sería un antes y un después en la historia de la música: "con esos dos latigazos de sonido del comienzo, Beethoven destruyó la elegante formalidad del siglo XVIII”, argumentaría Bernstein.

Pero además, esta obra tenía una importante dimensión política. Como tantos intelectuales y artistas de la época, la figura de Napoleón despertaba admiración y expectativas de cambios políticos y sociales en toda Europa; también recelos, por cierto. El entusiasmo de Beethoven por lo que generaba Napoleón era tal, que cuando compuso esta sinfonía, era muy importante para él que se llamara 'Bonaparte'.

Sin embargo, en el manuscrito original el nombre del gran político y estratega militar francés fue tachado con tal fuerza que sólo queda una profunda rasgadura en el papel. ¿Qué pasó en el medio? Te invitamos a escuchar el programa y la grandiosa 3º sinfonía del genio de Bonn.