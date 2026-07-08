La Hermana Verónica estrenó su propio ciclo de cocina y nos trajo algunas recetas

Desde esta semana, de lunes a viernes a las 18, puede verse en elGourmet con una cocina repleta de historias, sabor y calidez. Están previstas recetas sencillas y mesas compartidas. De visita en el estudio de Radio Nacional, conversó con Nora Briozzo, en “100% Nora” sobre su ciclo de cocina y su vida dedicada a la congregación.

Nacida en el barrio porteño de Belgrano, su vínculo con la cocina comenzó desde muy joven, cuando empezó a recrear en su casa las recetas de su madre.

Más adelante, la Hermana Verónica empezó a cocinar para retiros, donde descubrió su facilidad para preparar grandes cantidades y lograr comidas sabrosas y bien resueltas.

En 2005 ingresó a la congregación de las Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing.

“Es la mejor congregación del mundo”, dice.

“No somos nosotros los que elegimos, es Dios. Dios te tiene que llamar, nuestra vida no se sostiene, si no hay un verdadero llamado no se sostiene”.

Dentro del monasterio, la cocina ocupa un lugar central en su día a día, tarea de la que está a cargo desde hace años.

“En el convento pudo probar cosas nuevas. Sé calcular, cocino yo, por supuesto, y cosas ricas”.

A la Hermana Verónica le encanta viajar, ama el reggae y el rock, es fanática de River y se convirtió en la arregla-todo de su monasterio para no tener que esperar más a los electricistas.

"Yo soy super perfeccionista. Hay cosas que puedo hacer; hice un curso de electricidad y ahora estoy a prueba y error. Cambié todas las luces de la capilla".

A través de su programa, que se filma en el monasterio, cocinará recetas tradicionales mientras cuenta sobre las lecciones espirituales que ha aprendido durante sus recorridos.

“Cocino rico, hago comidas super sencillas pero riquísimas y nadie se quejó por ahora”, bromeó.

"La geografía me apasiona, mis clases son lindas, no son aburridas, las preparo con mucho cariño", contó sobre su rol como docente de esa materia.