La hermana de Fabiola Yañez declarará en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Tamara Yáñez, la hermana de la ex primera dama Fabiola Yáñez, declarará hoy en la causa de violencia de género que se sigue para determinar si el expresidente Alberto Fernández ejerció violencia física y psicológica contra quien fuera su esposa.

La hermana de la ex primera dama fue convocada por el fiscal federal Ramiro González luego de ser propuesta como testigo por la querella que encabeza la abogada Mariana Gallego, según informaron fuentes cercanas a la investigación, y declarará en una audiencia prevista para las 10.

De acuerdo con la investigación que lleva adelante el fiscal González, uno de los hechos a dilucidar es el siguiente: "El 11 de agosto de 2021, luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi, el nombrado zamarreó a Yañez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello".

Ante la difusión de esa información, Pacchi ya adelantó un descargo por redes sociales: "Ante esta ola de difamaciones que se cierne sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández".

En tanto, la abogada Silvina Carreira, que ejerce la defensa legal del expresidente, presentó un escrito en el que aportó prueba documental y solicitó el cumplimiento de medidas al fiscal González.

Carreira aportó material audiovisual (fotos y videos) de actividades oficiales que desarrolló Yañez en el período que forma parte de la investigación en relación a uno de los hechos que forman parte de la imputación del fiscal.

Ese material se remite a julio de 2021, cuando -según el testimonio de Yañez- se originó una discusión por la denominada "fiesta de Olivos", y en ese contexto, el expresidente le habría propinado un golpe de puño en el ojo a la entonces primera dama.

Ante esa situación, Yañez le habría espetado a Fernández: "¿Qué me hiciste?", pero el exmandatario no le contestó nada sino que solo atinó a darse vuelta como una forma de dar por terminada la discusión, según el relato de la ex primera dama.

Para Carreira, "es necesario ajustar los hechos a los nuevos testimonios y prueba que va ingresando a legajo", con el propósito de hacer un "análisis del mismo para poder apreciar que el ´supuesto´ hecho que la querella califica como ´golpe de puño´ tiene que haberse producido antes del 30/6/2021 y no en julio como consignan.

"Esto debido a que, tanto en los chats aportados por el doctor Federico Saavedra como de su declaración y de la declaración del Dr. Alem, manifestaron que atendieron a la Señora Yáñez en la residencia de Olivos, el día 30 de Junio de 2021 por motivo de una pequeña equimosis a nivel del párpado", remarcó la letrada en su presentación.

El fin de lo aportado, para la defensa de Fernández, es "confrontar lo manifestado por la parte acusadora", y, por eso, "se aporta material probatorio en forma de fotografías y videos en alta definición que cubren e período en cuestión, junto con registros de la agenda pública de la Sra.Yañez, lo que refuta la idea de que estuvo recluida en Olivos y que el golpe se produjo el mismo día que viajó a Misiones".

Finalmente, sostiene el escrito, que "el material fotográfico es de alta calidad y permite hacer un análisis de plano detalle (zoom)".

"Queremos aclarar que la información es pública dado que cualquier ciudadano podría encontrar información e imágenes de dicho hecho en internet", agregó.

"Lo que no se puede obtener en fuentes abiertas son fotografías e imágenes de alta calidad que permiten el análisis y la pericia posterior por parte de los especialistas", puntualizó Carreira.