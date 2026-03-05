La guerra en Medio Oriente y su impacto global

La escalada del conflicto en Medio Oriente vuelve a generar preocupación internacional y repercusiones directas en la Argentina, tanto en el plano diplomático como en el impacto sobre ciudadanos que se encuentran en la región.

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, dialogó con el equipo de Primer round y analizó el actual escenario bélico, marcado por enfrentamientos abiertos entre Israel y Irán, además de la participación de la milicia Hezbollah. En ese marco, sostuvo que se trata de una etapa particularmente sensible, con operaciones militares que buscan neutralizar amenazas estratégicas y con una situación regional que permanece en alta tensión.

En ese marco, cuestionó el régimen iraní y destacó que "hay más unión internacional, no solo de Estados Unidos e Israel, sino también muchos países del Golfo. Irán también atacó bases militares de países europeos. Toda la vecindad sabe lo que es Irán".

Respecto a la reciente amenaza de Irán con atacar embajadas israelíes en todo el mundo, el embajador recalcó: "Siempre estamos con las medidas necesarias, no tenemos ninguna información directa de algo acá en Argentina".

En los últimos días se registraron nuevas ofensivas aéreas y ataques con misiles y drones que impactaron tanto en objetivos militares como en zonas estratégicas. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos ante el riesgo de una ampliación del conflicto que involucre a más actores regionales y afecte rutas comerciales y energéticas clave.