La guerra en Medio Oriente se expande a múltiples frentes

La guerra en Medio Oriente continúa marcando la agenda internacional ante una escalada sostenida de violencia entre fuerzas israelíes y agrupaciones armadas en Gaza y otros territorios vecinos. Los enfrentamientos han generado un alto volumen de víctimas, desplazamientos de civiles y tensiones diplomáticas entre países de la región y potencias globales que buscan una salida al conflicto mientras se intensifican las hostilidades sobre el terreno.

Desde Jerusalén, el periodista Matías Sakkal dialogó con el equipo de Primer round y describió la situación que se está viviendo, al señalar que "desde la mañana, las sirenas en Israel no han cesado, eso implica misiles balísticos o drones suicidas que están siendo lanzados desde Irán al territorio israelí".

"Ayer se sumó a la guerra el grupo terrorista Hezbollah que desde Líbano está disparando misiles, principalmente al norte de Israel. Hasta el momento estamos hablando de 13 personas que fueron asesinadas por estos misiles, daños significativos a viviendas, más de 1.100 heridos y al menos 1.500 israelíes desplazados de sus hogares por causa de estos misiles", expresó.

En ese marco, sostuvo que "el conflicto ya se extendió a todo Medio Oriente", por lo que "se está generando una desestabilización en toda la región".

Durante la madrugada del cuarto día de guerra del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Arabia Saudita confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por drones, tras lo cual Washington pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato 14 países y territorios de Oriente Medio. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que “pronto” se conocerá la represalia por el ataque contra la sede diplomática.

En la noche del lunes, se registraron bombardeos cruzados entre el Ejército israelí y el régimen de Irán, ataques de Teherán contra países aliados de Estados Unidos y una nueva ofensiva israelí sobre Beirut, capital de Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras clave del grupo chií Hezbollah.