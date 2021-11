La gran trayectoria y los referentes de 'Tito' Pompei

Un jugador relacionado con las grandes instancias del fútbol argentino, con 14 años de trayectoria en Vélez, Roberto Fabian Pompei recordó los momentos más importantes de su carrera, sus comienzos en el fútbol y sus ídolos.

El actual entrenador de las inferiores de Boca habló de sus recuerdos de su infancia relacionada al fútbol: “Recuerdo la pelota de los viejos gajos alargados rojos y blancos el día de reyes, las medias enroscadas para parecerme al loco Houseman”

En tanto a su influencia del fútbol barrial en su juego expresó: “Es así, porque era salir temprano con la pelota y si no era de portón a portón, era en la calle”. “Yo me crie ahí, jugando con gente más grande, porque iba a la plaza constantemente y los de mi edad no estaban siempre”

Al respecto del primer técnico de su carrera en el que piensa contó: “Fue Alberto Iglesias, lo hacía sufrir mucho porque cuando uno es pibe por ahí la pelota la larga un poco menos y siempre estaba al lado de la raya. Es el primero que empezás a conocer, que empezás a respetar”

“Por más de que usaba la 10 de Bianchi, quería ser el loco (Houseman)” destacó ‘Tito’ Pompei en tanto a su gran referente.