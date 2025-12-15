"La gira de Messi por la India fue positiva y muy satisfactoria para la imagen de la Argentina"

La gira del astro del fútbol Lionel Messi por la India continúa dando que hablar: después de un inicio marcado por problemas organizativos y descontento en Calcuta, el capitán argentino logró retomar su recorrido por el país con presentaciones llenas de entusiasmo, especialmente en Bombay (Mumbai), donde fue recibido con ovaciones multitudinarias y actos sin sobresaltos por parte de los aficionados.

Mariano Caucino, embajador argentino en la India, dialogó con Ramos generales y destacó que, pese a los inconvenientes registrados en la primera escala, la presencia de Messi en Bombay reflejó la admiración que millones de indios sienten por Lionel y por el fútbol argentino.

Los eventos que siguieron al desorden de Calcuta —donde fanáticos frustrados reaccionaron de manera violenta tras problemas de organización en un estadio— transcurrieron con mayor control y entusiasmo pacífico.

"En Calcuta hubo incidentes por problemas de organización, pero por suerte no hubo problemas de gravedad. Nuestra embajada no tuvo ningún rol en esta gira. El resto de la gira salió muy bien. La actividad de hoy salió bien y los vi muy contentos", expresó.

Además, destacó que "Messi acá tiene una inmensa popularidad" y subrayó que "la figura de Messi es universal y es admirado prácticamente por todo el mundo".

En ese marco, calificó como "positiva" para la Argentina la gira de Messi, que comenzó en Calcuta, siguió por Hyderabad, Bombay y concluyó en Nueva Delhi. "La gira de Messi fue positiva y muy satisfactoria para la imagen de la Argentina". "Hay una relación creciente e importante entre Argentina e India", agregó.