"La gestión de Moretti quedará marcada en la historia negra de San Lorenzo"

El dirigente opositor Marcelo Culotta en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, criticó duramente a Marcelo Moretti por su gestión en San Lorenzo.

"Hoy todo se sabe en poco tiempo con las redes sociales, y lo de Moretti es lamentable. Le pedimos que de un paso al costado y no lo quiere hacer. La Justicia avala en cierta medida que siga siendo el presidente de San Lorenzo, y por eso el 16 de septiembre pasado en una reunión de Comisión Directiva provocamos la acefalía", expresó.

Además dijo: "Moretti usa de escudo a San Lorenzo de problemas personales que tiene, adeuda mucho dinero y favores. Son temas particulares y él no debería mezclar esos problemas con el club", agregó.

“Queremos salir y entendemos que es con la acefalía, con una comisión directiva interina y el llamado a elecciones”, señaló Culotta, que describió que “Moretti tiene a San Lorenzo como escudo de sus problemas personales y como motín de guerra”, expresó.