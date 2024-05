"La gestión anterior me decía que yo era de Macri y no me daba la ayuda"

La fundadora de Los Piletones criticó el desempeño de la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, al expresar: "La gestión anterior me decía que yo era de Macri y no me daban la ayuda que nosotros necesitábamos".

"Yo no soy de nadie", afirmó Margarita Barrientos, luego de subrayar que "no pedía plata, pedía mercadería para el comedor" que finalmente tuvo que cerrar "por no tener ayuda del Estado".

Además, aclaró que esto no sucede con la ministra Sandra Pettovello y celebró que "gracias a Dios la situación cambió".

"El Gobierno me ayudó para poder abrir el comedor, ojalá que esto siga, lo que el Gobierno me ayudó está puesto en el comedor", dijo la dirigente social.

Por otro lado, detalló las diferentes problemáticas que afronta el comedor en el actual contexto socioeconómico.