"La gente votó un proceso y no quiso que el esfuerzo sea en vano"

El economista Gustavo Lazzari dio su mirada sobre los resultados de las elecciones legislativas celebradas ayer y subrayó que "la gente vota proceso y no vota resultados".

En comunicación con Creer o reventar, sostuvo que "la gente no quiso que el esfuerzo sea en vano" y manifestó que "este va a ser el Congreso más transformador de la historia".

En ese marco, sostuvo que "el peronismo no está leyendo la realidad" y afirmó: "Están fuera de foco, no están bien de la cabeza".

Además, Lazzari dijo que a partir de estos resultados electorales espera "una estabilidad de corto plazo y una mejora en los indicadores financieros".