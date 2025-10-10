"La gente va a votar el cambio que propone Milei más allá de los candidatos", aseguró Diego Santilli

El candidato a diputado bonaerense de la Alianza La Libertad Avanza Diego Santilli aseguró que en los próximos comicios esa fuerza "va a tener el apoyo de la gente que quiere terminar con la inflación, con los cortes de calles y con la intermediación de los gerentes de la pobreza".

Santilli subrayó que "no importa cómo va a quedar la boleta porque LLA va a discutir ideas" y recalcó que "no se trata de un problema de nombres, de orden o de cartelería sino que se trata de ideas".

"Los votantes tienen que saber que en las próximas elecciones se discute el cambio o la vuelta al pasado"

El candidato libertario sostuvo que "no me molesta que en la boleta esté la cara de Espert porque la gente va a votar ideas" y dijo que "la gente va a votar el cambio que propone Milei más allá de los candidatos".

Santilli indicó que "hay que seguir luchando para bajar la pobreza, para tener una reforma laboral que incluya a los casi 6 millones de trabajadores en negro que existen en Argentina" y estimó que en estas elecciones LLA va a recortar la ventaja "o incluso ganar en la provincia de Buenos Aires".

"La gente tiene que ir a votar, porque todo lo que descontemos en la provincia de Buenos Aires nos va a llevar a la victoria a nivel nacional", remarcó el candidato a diputado bonaerense.

"Por eso en estos 16 días voy a recorrer todos los distritos bonaerenses pidiendo que la gente vaya a votar", agregó.

En otro orden, Santilli se refirió a la situación económica y explicó que "hay un crecimiento dispar, porque si la macroeconomía crece es porque también está creciendo la microeconomía, aunque algunos sectores lo hacen más rápido que otros".

"Al consumo y al comercio les cuesta más, pero si se miran las operaciones inmobiliarias o sectores como el agro o el petróleo se nota un fuerte crecimiento", enfatizó.

Por último, puntualizó que "la apatía no le tiene que ganar al cambio y por eso la gente tiene que ir a votar, porque sino va a ganar el pasado y por eso no importa si está mi cara en la boleta, porque los votantes saben que está la boleta de LLA y eso alcanza".