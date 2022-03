“La gente te quiere ubicar en un lugar, si estás en el medio sos tibio”

El actor Esteban Lamothe habló con el equipo de Rosca And Roll, a raíz de su parecido con Wado de Pedro, y comentó sobre su posición política “De Wado me gusta su visión moderada y dialoguista. A mi me atacan mucho por ser kirchneristas o peronista, pero para los kirchnerista no soy lo suficiente”.

Sobre el viral que protagoniza junto a Pedro Almodóvar, declaró “Re estoy para hacer una película con Almodóvar, pero elegiría otros directores argentinos antes”. También, reflexionó sobre las redes “Las redes sociales son dimensiones, no son la realidad. Hay que saber eso para las críticas y para los halagos”.

Por último, apuntó contra los medios de comunicación por ubicar a las personas siempre en algún lugar, de catalogarlo por sus visiones políticas “Siempre te quieren poner en algún lugar y si vas por el medio sos tibio o pelotudo”.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

