"La gente siempre elige ver teatro para divertirse"

El actor y comediante conversó con el equipo de Adrián Korol sobre la obra de teatro "Ni media palabra" que protagoniza junto a Nicolás Cabré y Mariano Martínez por Radio Nacional.

"Es una comedia delirante y sorprende todo el tiempo. Son 3 historias que se van entrelazando. Es muy divertida e hilarante. El teatro en Argentina sorprende mucho. Acá hay opciones todos los días y en una variedad de horarios increíble. Eso habla de nuestra cultura y cómo intenta sobrevivir en tiempos difíciles", expresó.