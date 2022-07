La gente se acercó a la Plaza Independencia para disfrutar de los actos

La Plaza Independencia es el centro de los actos que se realizan desde anoche en la provincia por los 206 años de la Declaración de la Independencia, los que se extenderán hasta la tarde-noche. “Este día de la Patria es especial, pero a mí modo de ver faltó el desfile porque ahí son protagonistas los chicos que van a ser protagonistas el futuro, que esperamos que sea mejor que el que tenemos. Soy de Concepción, pero hace tiempo que vivo acá y como he sido docente y ese espíritu lo tengo presente. Me gustaría que se le diera más valor a y entrega a quiénes hicieron la Patria, eso no lo debemos olvidar nunca”, dijo una mujer que estuvo presente en los diferentes actos que arrancaron a las 8.30.

DESCARGAR