"La gente que se movilizó por Cristina lo hizo desde el amor"

"El sábado hubo una movilización popular hacia la casa de la vicepresidenta Cristina, luego de que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de CABA, decidiera vallar las inmediaciones y enviar policías. Llegaron muy agresivos y con actitudes provocativas hacia la gente que se movilizó pacíficamente.

Hay videos en los que se ve estacionar a 2 contenedores con piedras de 7 toneladas cada uno. Recuerdo cuando fue la protesta de los jubilados durante el gobierno de Macri y Patricia Bullrich dijo "nos tiraron 14 toneladas de piedras". Saben por qué ella sabía eso? porque ella misma compró los contenedores.

La zona estaba militarizada el sábado. Violentaron al diputado nacional Máximo Kirchner y al Ministro Andrés Larroque, detuvieron a otros funcionarios.

Yo creo que es muy evidente todo lo que estamos viviendo, el armado judicial, con la complicidad de los monopolios mediáticos. Lógico que vivimos una situación económica delicada por los desastres neoliberales que dejó el macrismo, pero hay una evidente voluntad represora del grupo de Juntos por el Cambio.

La gente que fue a cuidar a Cristina no tuvo ninguna actitud violenta, fue con mucho amor y hay otro grupo privilegiado, que como no tiene ninguna necesidad económica, no entiende esto ni valora los logros de los 12 años de gobierno kirchnerista", nos dijo el Profe Javier Romero en la tarde de la radio pública.

PROGRAMA: "Igual a vos"

CONDUCE: Luis Portelli, Alejandro Fadala, Lourdes Orellana y Francisco Collar - IES "Abuelas de Plaza de Mayo"

PRODUCCIÓN: Cecilia Rosas y Marcelo Segura

WEB: Josefina Adrover

REDES: Manuel Fernández

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: Lunes de 16 a 17 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza