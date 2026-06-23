La gastronomía patagónica, en la final de un concurso internacional de cocina

El chef argentino Pablo Quiven, acompañado por su par Carlo Puricelli, fue seleccionado como finalista en el “World’s Creative Chef”, certamen internacional que evalúa la vanguardia, la técnica y la capacidad de disrupción de los profesionales de la cocina.

Quiven (al frente de Quiven Patagonia, Bariloche) competirá con Ricardo Goachet (Verbena, Perú), Jorge Enrique Rosales (Rosewood Mandarina, México), Jamie Angel (Gravetye Manor, Reino Unido), Jonathan Canahuire (Elkano, España), Kamlesh Singh Kathayat (Gymkhana Dubai, Emiratos Árabes Unidos), Adnan Öztürk (Hotel The Bodrum Edition, Turquía) y Vitaliia Veselovska (Kadorr, Ucrania).

La competencia exige a los chefs participantes trascender los límites de la gastronomía tradicional, premiando a aquellos que logran fusionar la creatividad absoluta con la ejecución perfecta bajo presión.

Acompañado por Puricelli (chef y propietario del restaurante Del Sur en Cipolletti, y creador de la marca Único Vermouth), Quiven logró superar las etapas clasificatorias por su enfoque, que reinterpreta los recursos y la identidad con estándares internacionales.

Organizado por Fagor Professional Food Service, la gran final del concurso se realizará el 16 de noviembre en el Espacio Larra (Madrid).