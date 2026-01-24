La gastronomía argentina, presente en una cumbre de cocina española

La gastronomía argentina estará presente en la 24° edición de Madrid Fusión Alimentos, que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero en el predio IFEMA Madrid, con varios de sus principales referentes.

La Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional (PromArgentina), junto con Marca País Argentina, la Embajada de Argentina en España y la Secretaría de Cultura de la Nación, dispondrá allí un pabellón de 100 m2.

"Es un hito fundamental para la Agencia acompañar a la gastronomía argentina como un activo relevante para el posicionamiento global del país, al articular identidad cultural, calidad productiva y proyección comercial", afirmó el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca.

Y agregó que "la promoción de la gastronomía argentina implica, de manera directa, la promoción de los productos de exportación que la sustentan".

"Desde la Embajada, impulsamos la participación argentina en Madrid Fusión con el fin de posicionar a nuestro país como una potencia gastronómica relevante y abierta al comercio mundial", aseguró el embajador de la República Argentina ante el Reino de España, Wenceslao Bunge Saravia.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, indicó que "la gastronomía argentina es mucho más que un producto de exportación: es una expresión concreta de nuestra identidad cultural, de los saberes y tradiciones que se consolidan en cada región del país".

"Desde el Gobierno Nacional entendemos que la cocina argentina no solo coloca productos en el mundo, sino que afirma cultura, creatividad y una visión contemporánea basada en el trabajo, el talento y el valor agregado", mencionó Cifelli.

Se trata de la primera vez que PromArgentina integra la feria internacional de gastronomía más relevante a nivel global y el primer involucramiento en este sector en más de 30 años.

Además, esta cita formará parte de las actividades que Marca País Argentina llevará adelante en las ciudades de Madrid y Barcelona, una serie de acciones gastronómicas y culturales de promoción como parte de la "Semana Argentina en España", que se realizarán desde el 26 al 31 de enero.

Para estas acciones, Marca País Argentina lanzó el sitio oficial argentinaweek.ar, en el que se difunden las distintas propuestas comerciales de la Semana Argentina.

A la iniciativa se sumaron distintas empresas con promociones y puntos de venta destacados -entre tiendas físicas, comercio electrónico y restaurantes- que acompañarán y potenciarán esta celebración de la identidad y el sabor argentino en España.

Durante los tres días de duración de la feria, el espacio argentino contará con una programación que incluirá demostraciones culinarias, degustaciones, presentaciones de productos y acciones de networking orientadas al intercambio profesional.

La participación de PromArgentina contará también con el apoyo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y de provincias y municipios de Argentina.