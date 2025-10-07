La Fundación Ludovica renueva su compromiso con los niños de La Plata

El presidente de la Fundación del Hospital de Niños Ludovica de La Plata, José Pujol, habló con María Fernanda Heras sobre la labor solidaria que realiza la entidad, que brinda alojamiento y contención a pacientes pediátricos y a sus familias durante los tratamientos.

La Casa Ludovica, ubicada a pocos metros del hospital, funciona desde 2008 y cuenta con 30 habitaciones, espacios comunes y actividades recreativas para madres e hijos. El proyecto busca aliviar el proceso de internación y acompañar desde lo humano.

El jueves 16 de octubre se celebrará la 8ª Gala Solidaria, que contará con la presentación de Agapornis, subastas de obras de arte y camisetas firmadas por jugadores de la selección argentina, además de equipos de Boca, River y clubes platenses.

Los fondos recaudados se destinarán al mantenimiento de la Casa Ludovica y al hospital. Las entradas pueden adquirirse a través del WhatsApp 221-586-0640 o en fundacionludovica.org.ar.