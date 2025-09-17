La fuerza del chamamé en una noche especial

Jorge Suligoy presentó la Gala del Chamamé que se emitirá por el viernés 19 de septiembre a la noche por Radio Nacional y más de 250 canales del interior y Uruguay, con artistas de distintas provincias y la apertura a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval. Acompañado por Matías Barbás, músico de Curuzú Cuatiá, Suligoy remarcó que el chamamé es más que una música: es una forma de vivir y de pensar. Barbás recordó su infancia marcada por la presencia de Tarragó Ros en su casa y afirmó que hoy, tras 47 años de carrera, siente que “vive dentro de mí”. Ambos compartieron anécdotas de giras y de proyectos conjuntos como Sembrando Chamamé, y destacaron la importancia de brindar siempre “el mejor chamamé posible” al público.