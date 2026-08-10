La Fuerza Aérea Argentina cumplió 114 años y lo celebró con un vuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires

Adrián Korol conversó con el Brigadier General Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea a propósito de cumplirse este 10 de agosto el 114° aniversario de la fuerza.

La fecha conmemora la creación de la Escuela de Aviación Militar en 1912 en El Palomar, fundada por decreto del presidente Roque Sáenz Peña.

"Todos formamos un equipo y encajamos en una maquinaria; somos hombres y mujeres que estamos muy cerca de la sociedad y reconocemos el gran esfuerzo que la sociedad hace por nosotros".

"Detras de cada uniforme hay un hijo, un padre de familia una hija, una hermana, pero con la gran responsabilidad de cuidar a los argentinos desde los cielos". "Los argentinos deben estar tranquilos mientras en los cielos de la Patria este presente la Fuerza Aérea".

Por otra parte, Nora Briozzo, en el programa "100% Nora", conversó con el Comodoro Horacio Scotto, jefe del comandante aéreo de la Fuerza Aérea Argentina, responsable de todas las aeronaves que participaron del desfile por este 114º aniversario.

"La Fuerza Área es una gran familia, tenemos un objetivo común que es que el avión vuele".

"El vuelo es algo que se disfruta muchísimo, desafiar a la física se distruta mucho desde el aire", reveló.