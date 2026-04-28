“La Frecuencia Kirlian” llega al cine con su universo de terror y misterio

El director audiovisual Cristian Ponce presenta este jueves el largometraje de La Frecuencia Kirlian, una producción que expande el universo de la serie de culto y propone una experiencia cinematográfica atravesada por el suspenso y lo paranormal.

En diálogo con el equipo de Korol en el aire, el realizador explicó el proceso creativo del proyecto, al destacar la construcción de un relato que combina elementos del terror con una estética sonora y narrativa ligada al mundo radial.

"La película gira en torno a una pequeña radio de una localidad que se llama Kirlian donde el locutor recibe cinco invitados, que saca al aire y cuenta algo extraño sobrenatural que pasó en este pueblo", expresó.

La película, que se estrena el 30 de abril, retoma el concepto de un programa nocturno que transmite historias extrañas desde un pueblo ficticio, donde lo inexplicable forma parte de lo cotidiano.

La obra surge a partir del éxito de la serie animada lanzada en 2017, que logró una fuerte repercusión en plataformas digitales y consolidó una comunidad de seguidores.

El largometraje profundiza ese universo, con relatos que abordan lo siniestro desde distintas perspectivas, en una propuesta que mezcla animación, sonido y narrativa experimental.