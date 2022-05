La France restitue à l'Argentine les restes d'un cacique indien

La France a accepté la demande de l'Argentine de restituer les restes du cacique tehuelche Liempichún Sakamata, qui étaient exposés jusqu'en 2009 au Musée de l'Homme à Paris, a-t-on annoncé officiellement à l'issue d'une rencontre entre le président Alberto Fernández et son homologue français, Emmanuel Macron, la semaine dernière à Paris.

Les restes de Sakamata ont été appropriés par le Français Henry de La Vaulx, qui portait le titre de comte et a profané sa tombe à la fin du XIXe siècle.

La restitution de ce chef indigène a été demandée par ses descendants, dans le cadre d'un processus qui a impliqué le ministère argentin des affaires étrangères et l'Institut national des affaires indigènes (INAI).

Le processus de restitution de ces restes a officiellement commencé en juin 2015, lorsque le ministère des Affaires étrangères, alors dirigé par Héctor Timerman, a traité une demande de ses descendants, à la fois les Sakamata de Puerto Madryn et les habitants du Lof Liempichúm de Río Senguer, tous deux situés dans la province de Chubut.

Les Tehuelches sont des Amérindiens de Patagonie, vivant entre le fleuve Río Negro et le détroit de Magellan en territoire argentin et chilien. Ils étaient réputés pour être de très grande taille et semblent avoir été à la base du grand mythe des géants patagons.

