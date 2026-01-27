La Fragata Libertad fue premiada por décima vez como el buque más destacado en navegación a vela

La Fragata ARA Libertad volvió a ser distinguida a nivel internacional tras recibir en Burdeos un nuevo reconocimiento como uno de los buques más destacados en navegación a vela, consolidando su prestigio histórico como embajadora de la Argentina en los mares del mundo.

Ariel Gestoso, Capitán de Navío y comandante de la Fragata Libertad durante el 53° Viaje de Instrucción (hasta el año pasado), dialogó con el equipo de Ramos generales y subrayó el valor simbólico y profesional de este premio, que reafirma el nivel de formación, disciplina y tradición que representa la embarcación para la Armada Argentina.

"Es un buque que queremos mucho y nos esforzamos mucho para que esté en las mejores condiciones. Es el buque donde para todos los marinos empieza nuestra carrera. Es un orgullo, un honor y un privilegio formar parte de la tripulación del buque. Es un buque pensado, construido y tripulado por argentinos", expresó.

La Fragata Libertad es el buque escuela de la Armada y cumple un rol central en la formación de los futuros oficiales navales, combinando instrucción académica, entrenamiento práctico y representación diplomática. A lo largo de cada viaje de instrucción, recorre distintos puertos del mundo, donde participa de encuentros navales internacionales y abre sus cubiertas al público.

Desde su botadura en 1956, la Fragata se convirtió en un símbolo nacional y en una referencia de la navegación a vela a nivel mundial. Cada vez que amarra en el puerto de Buenos Aires, miles de personas la visitan, reafirmando el vínculo entre la sociedad y una de las embarcaciones más representativas del país.