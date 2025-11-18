La Fragata ARA Libertad realiza el tramo final de su 53° Viaje de Instrucción

"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el Almirante Carlos María Allievi, Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, sobre la pronta llegada de la Fragata ARA “Libertad” como cierre de su 53° Viaje de Instrucción.

“El domingo 23 a las 9 de la mañana va a estar amarrando en el Puerto de Buenos Aires, luego de casi seis meses de viaje de instrucción, recorriendo muchos países del mundo, el Océano Atlántico, con toda la expectativa de recibir a los futuros oficiales que egresan de la Armada Argentina”.

La Fragata ARA "Libertad" es el buque escuela de la Armada Argentina que en sus velas desplegadas lleva a cada puerto que visita, el mensaje de paz y amistad de una nación libre y soberana.

Además de dar detalles sobre el viaje de instrucción, el Almirante ahondó sobre su historia personal y profesional dentro de las Fuerzas Armadas.

“Es un enorme desafío, lo asumo con mucha responsabilidad. Estoy en la Armada desde los 12 años asique llevo 47 años en esta apasionante aventura que es ser oficial de la Armada”. “Los desafíos, como siempre decimos los marinos, los enfrentamos con coraje, con decisión, nada nos detiene”.

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.