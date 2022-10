La Forevermente llega a El Puente

El viernes 28 de octubre desde las 21 hs La Forevermente se presentará junto a Boquita y Camila Bosch en la Asociación Cultural “El Puente” (1º de Mayo 3349). Para anticipar la fecha, Andrés Olivo y Agustín María Rodríguez visitaron los estudios de Radio Nacional Santa Fe.

Los músicos contaron en Sospechosamente Light cómo se conocieron, y de qué modo se dio la alianza artística en el contexto de la pandemia. "No puedo tocar con alguien que no tenga una afinidad más allá de la música", agregó Andrés. Luego de interpretar una canción nueva que pronto será publicada -llamada "Tigra Iguazú"-, reconocieron la importancia del recital: "No nos gusta cerrarlas tanto; cuando las tocamos en vivo, se ponen un poco a prueba". Asimismo, encuadraron la grabación en un viaje a Misiones, que tomará la forma de EP en breve. "Grabamos varios temas en el portaestudios que llevó Emma (Bayúgar), en Capioví y en Gruta India".

"Hasta la victoria siempre" fue la segunda pieza musical que Agustín y Andrés regalaron a la audiencia de la Radio Pública antes de homenajear a los cumpleañeros sincrónicos Federico Moura y Charly García, y dedicarles unas palabras.