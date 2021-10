"La fiscala Jerez de Rivadeneira se oponía a mis preguntas"

Finalmente, los policías Nicolás Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Facundo Ferreira, el niño al que balearon por la espalda mientras se trasladaba en moto junto a un amigo. “Estábamos discutiendo el rol de la Policía en general y en particular la actuación de estos dos policías que terminaron condenados, por el inicio de una persecución sin demasiado sentido y luego la balacera que se produce en donde termina muerto Facundo. El debate se ha desarrollado normalmente como cualquier debate oral. La particularidad de lo que puedo decir, es que quien se oponía a mis preguntas era la querella, que es una característica de la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira, que también la tuvimos de fiscal en la causa que se investigó y se juzgó a los asesinos de Javier Chocobar. Ella me discutía cuando no me discutían las defensas, cuando estamos los dos del mismo lado porque ambos acusamos”, explicó Carlos Garmendia, abogado de la familia de la víctima.

