“La fiscal en el caso de Josué Lago, está haciendo todo mal”

En el caso de la muerte de Josué Lago, joven qom muerto en General San Martín, el Comité para la Prevención de la Tortura en el Chaco convocó a la forense como perito de parte: “primero hay que decir que la causa no está prescripta, está en investigación. Ocurrió que la fiscal permitió que el imputado en la muerte quede en libertad y eso es muy alarmante, porque, además de Lagos, hay dos chicos que están heridos en el mismo hecho. Hay una falta de investigación y no se respetaron los protocolos mínimos y necesarios no solamente en el inicio de las investigaciones sino que además las víctimas no fueron entrevistados con la participación de un intérprete y no se investigaron otras circunstancias esenciales, y eso es un paso a la impunidad”, dijo.

DESCARGAR

Creimer agregó: “fuimos muy bien recibidas por la familia de Josué y la comunidad que están esperando respuestas y no la tienen por parte de la Justicia. La fiscal no está haciendo nada y lo que hace, lo hace mal”, terminó.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA- Lunes a viernes de 7 a 9

SILVIA VILLAVICENCIO