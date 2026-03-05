"La figura de Boca contra Lanús fue Aranda"

El ex ídolo del club xeneize, Alberto "Beto" Márcico opinó sobre el partido donde Boca goleó 3-0 a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús–Néstor Díaz Pérez, en el partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Eligió a Tomás Aranda como la estrella en el enfrentamiento de ayer.

"Me gustó mucho ayer Boca y tuvo mucho que ver Aranda, fue la figura. Hay que cuidarlo y es el jugador que necesitaba el club. Me hace acordar un poco a Thiago Almada. Ambos tienen juego individual y hacen jugar. Son parecidos físicamente. Aranda tiene gambeta y velocidad", expresó.