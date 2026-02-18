La Fiesta del Cine vuelve a todo el país: entradas promocionales y clásicos imperdibles

Desde el 19 al 25 de febrero se realizará una nueva edición de la Fiesta del Cine en salas de todo el país, con entradas promocionales, descuentos en confitería y una cartelera especial que combina estrenos, reposiciones y clásicos inolvidables.

En diálogo con Nora Briozzo en 100% Nora, el vocero de la Cámara Argentina de Exhibidores de Multipantallas, Iván Carubin, destacó que el evento busca celebrar la experiencia única de ver películas en pantalla grande y atraer tanto a nuevos espectadores como a los amantes del cine de siempre.

Durante siete días consecutivos, la mayoría de los complejos cinematográficos del país ofrecerán entradas a precios promocionales —alrededor de $4000— sin límite de funciones por persona, para que el público pueda aprovechar y ver varias películas.

Estrenos, reposiciones y clásicos para todos los gustos

La propuesta incluirá los títulos más elegidos de las últimas semanas, como Cumbres borrascosas, el drama romántico que viene siendo un éxito en taquilla, junto a reposiciones de grandes éxitos recientes y clásicos que marcaron generaciones.

Entre las películas destacadas figuran producciones como Lilo y Stitch, El conjuro 4, Fórmula 1 y la argentina Argentina, 1985, además de clásicos románticos y de culto como Antes del amanecer, Casablanca, Lo que el viento se llevó y Notting Hill.

También habrá espacio para la nostalgia con sagas populares como Twilight, que volverá a proyectarse en pantalla grande, demostrando que el cine sigue siendo una experiencia distinta a la del streaming.

Una experiencia que va más allá de la pantalla

Carubin remarcó que el objetivo principal de la Fiesta del Cine es invitar al público a reencontrarse con la experiencia cinematográfica: “No importa si la película ya está en plataformas, verla en el cine es completamente diferente”, explicó.

El evento también funciona como antesala de un año que promete grandes estrenos internacionales, con títulos de estudios como Pixar, nuevas secuelas de franquicias exitosas y producciones de alto impacto que ya generan expectativa a nivel mundial.

Con precios accesibles, reposiciones esperadas y una cartelera variada, la Fiesta del Cine se presenta como una oportunidad ideal para volver a enamorarse de la pantalla grande y disfrutar del ritual colectivo de ir al cine.