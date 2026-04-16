"La Feria del Libro es el evento cultural más importante que tiene la región"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió a Christian Rainone, Presidente de la Fundación El Libro.

También, nos visitó Guadalupe Conde, Directora de Fortalecimiento de Bibliotecas Populares de la CONABIP.

Además, como siempre, presentamos la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Christian Rainone está a cargo de la Fundación El Libro desde 2024, es Licenciado en Administración de Empresas; presidente y CEO de Editorial Guadal Argentina, Brasil y Chile.

En la charla, conversamos sobre los preparativos para la 50° Feria del Libro de Buenos Aires, prevista entre el 23 de abril y el 11 de mayo en La Rural, y las novedades de esta edición que tendrá a Perú como país invitado.

“Es un privilegio estar como presidente pero también una gran responsabilidad. La feria es el evento cultural más importante que tiene la región. El libro es un instrumento cultural muy importante, tratamos de estar a la altura de los acontecimientos”.

“Será la primera vez que vienen dos Premio Nobel”, adelantó, el escritor chino Mo Yan (seudónimo de Guan Moye) Premio Nobel de Literatura en 2012 y J. M. Coetzee, escritor sudafricano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2003.

“Queremos tirar la casa por la ventana, traer otros públicos”, explicó Rainone quien a su vez hizo un balance de su gestión al frente de la Fundación.

“Le dediqué muchas horas de mi vida, mucho amor y pasión; trabajé en la innovación, mejoramos la comunicación interna, me siento satisfecho porque sentí que lo di todo”.

Por otro lado, Cultura Nacional conversó con Guadalupe Conde, Directora de Fortalecimiento de Bibliotecas Populares de la CONABIP, que tiene una larga trayectoria de trabajo con las bibliotecas populares.

“Tengo mucho amor por la CONABIP, su gente y las bibliotecas”, admitió.

En la charla, nos adelantó cómo está trabajando la CONABIP y cómo se están preparando para la Feria del Libro.

“El 8, 9 y 10 de mayo vamos a estar en la feria, hace 21 años que estamos con el programa Libro% y calculamos que 900 bibliotecas” viajarán para participar.

Esta iniciativa permite a las bibliotecas populares de todo el país comprar libros durante La Feria del Libro a la mitad de su valor.



